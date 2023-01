Caro benzina | congelato lo sciopero  dei gestori dopo l’incontro con il governo

Da fonti di Palazzo Chigi si apprende che partirà un confronto con il settore dei distributori della, a cominciare da un tavolo tecnico previsto per martedì prossimo, 17 gennaio....si legge nella nota del Consiglio dei ministri che aggiorna in tale direzione il decreto sul '... perché quando si parla per settimana del prezzo dellaa 2,5 euro quando il prezzo della ...Il governo ha assicurato i gestori sull’avvio di un confronto con il settore che inizierà con un tavolo tecnico martedì 17 gennaio. I gestori: apprezzato il chiarimento, valuteremo il decreto dopo la ...Quanto costa la benzina in Europa In questo momento ... l’unico altro paese europeo più caro, a 2,15 euro, è la Svizzera. Il prezzo così alto del carburante italiano dunque è dovuto anche alle accise ...