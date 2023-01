Caro benzina | ' congelato' lo sciopero da parte dei gestori degli impianti

Lo sciopero contro il, inizialmente previsto il 25 e 26 gennaio è stato 'congelato'. Questo è ciò che è stato reso noto in seguito alla riunione che si è tenuta nelle scorse ore a Palazzo Chigi . In una nota ...L'indagine di Altroconsumo incentrata sulcarburante ha confermato il rialzo dei prezzi die gasolio: l'associazione ha chiesto al Governo di intervenire al fine di tutelare il potere di acquisto degli italiani.carburante, ...Altroconsumo ha rivolto al Governo, durante un tavolo tecnico con il ministro Urso, richieste specifiche per contrastare il caro carburante.L'annuncio è stato dato in seguito all'incontro con Palazzo Chigi. Lo sciopero dei benzinai del 25-26 gennaio è stato congelato.