Caro benzina | cambia il decreto | bonus prolungato e taglio delle accise

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la decisione del Governo di approntare ilsulla trasparenza del prezzo dei carburanti, è arrivata la risposta deii che hanno proclamato due giornate di sciopero. Polemiche che hanno spinto il Governo a rivedere il nuovoad appena due giorni dalla sua approvazione. Infatti, una, in particolare, apre alla possibilità dell'introduzione di nuove misure per ridurre il costo die diesel. In caso le quotazioni del petrolio dovessero aumentare, portando ad una crescita degli incassi dell'IVA nel quadrimestre, i maggiori introiti saranno utilizzati per una serie di misure con l'obiettivo di ridurre il costo dei carburanti. Quindi, il Governo apre alla possibilità di poter reintrodurre ilin futuro. Nel Consiglio dei ...