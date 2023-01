ilmessaggero.it

Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia che ha bloccato tutte le iniziative del nostro Paese, sta per tornare uno degli appuntamenti più amati dai romani: il. Il 17 gennaio entrerà il periodo più allegro dell'anno dove per un mese c'è chi si trasformerà in qualcos'altro, scegliendo la maschera che più ama e mangiando dolci e piatti tipici. ...Oggi ilAmbrosiano segue molte delle tradizioni di quelloche solitamente celebriamo. Carri allegorici, parate e feste si snodano nella città di Milano e nei territori di alcune ... Carnevale Romano 2023: ecco quando iniziano i festeggiamenti L'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 14,30 in via Roma. L'evento torna dopo l'edizione del 2020 l'ultimo evento prima del lockdown ...Si parte con la mostra alla Biblioteca comunale. Tre giornate di festa a febbraioDopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ritorna ad Acquapendente una delle manifestazioni tradizionali di ...