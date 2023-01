Carlo Cracco | stavolta ha vinto lui | Lo scontrino fa il giro del web

Leggi su ck12

(Di venerdì 13 gennaio 2023) E se la cucina d’autore e stellata regala sempre davvero tantissime polemiche, questa voltastupisce davvero tutti. Ma la diffidenza è sempre in agguato. Diciamo pure come non esistano vie di mezzo: o si amano o si odiano i ristoranti stellati di proprietà magari anche di chef amatissimi dal grande pubblico, grazie alla televisione e ai social. E odiarli è anche abbastanza semplice in realtà, nel senso che basta avere uno stipendio medio attuale per non potersi permettere una cena dao da Cannavacciuolo. Ma questa è la vita.sorprende tutti (Ck12.it)Proprio per questo, ha suscitato non poche polemiche il costo shock del menù di Capodanno di. Il cenone, infatti, bevande escluse, costava ben 500 euro a persona, insomma, non ...