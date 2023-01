Carburanti | Urso | estremamente positivi tavoli con sindacati e consumatori

Leggi su borsaitaliana

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 'Modalita' accisa mobile nel decreto in via di pubblicazione' . "Come sterilizzare eventuali aumenti dell'Iva" "sara' uno degli argomenti del decreto legge che vedrete pubblicato sulla Gazzetta ufficiale". Il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolforisponde cosi', al termine dell'incontro con isui, ai giornalisti che gli chiedono dell'accisa ...