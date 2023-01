Carburanti | da incassi IVA a buoni benzina | Governo corregge tiro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sale alle stelle la tensione dopo le misure sul carocon ilche apre a destinare il maggior gettito IVA per ridurre i prezzi alla pompa. I gestori, intanto, bocciano gli interventi dell’esecutivo e scelgono la strada dello scontro, proclamando due giorni di sciopero a fine mese., tensione alle stelle Il, dunque, da un lato difende le scelte fatte con il decreto sulla trasparenza dei prezzi, ma dall’altro è costretto a correre ai ripari, convocando per oggi, venerdì alle 11:30, un incontro con il settore. Appuntamento su cui si spende in prima persona la stessa premier: “Incontrerò la categoria e dirò loro che non c’è nessuna volontà di fare scaricabarile”, dice intervenendo al Tg1. “Tutti i nostri interventi sono per calmierare l’inflazione“, aggiunge quasi contemporaneamente al ...