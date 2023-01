(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mai si era visto un congresso del Pd così fatto male e pensato peggio. Mai si era visto un congresso del Pd che cambiava così tanto, e in modo incoerente e balbettante, le regole in corsa. Mai si era ...

Si torna sempre lì: Elly Schlein Inoltre, mentre di solito il tesseramento si chiudeva a far data il 31 dicembre dell'anno precedente al voto delle, questa volta lo si tiene aperto fino all'...E ti credo: sulle regole delle loro, i dem sono infatti nel pallone e si stanno scannando tra loro. Al Nazareno ilregna sovrano e la riunione tenutasi ieri fra i sostenitori delle ... Caos primarie, divisioni interne, valori da riscrivere: bentornati fra le macerie del Pd Un partito in cui non c'è accordo su nulla, con quattro candidati e molti più disaccordi su qualsiasi cosa. Letta in un congresso dem mai pensato peggio ...Il Pd ha definito le modalità delle primarie ma sembra non aver superato le contraddizioni interne: Letta chiama a raccolta ...