Canoista di 14 anni incastrato sott' acqua | paura nel fiume | ricoverato in rianimazione

Undi circa 14è rimasto incastrato sott'acqua nel fiume Entella , all'altezza del ponte Maddalena, a Chiavari , in provincia di Genova. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando la sua ...Undi circa 14è rimasto incastrato sott'acqua nel fiume Entella, all'altezza del ponte Maddalena, a Chiavari. Il ragazzo era insieme ad alcuni amici quando la sua canoa si è capovolta e ... Canoista di 14 anni incastrato sott’acqua sotto un ponte lungo il fiume Entella: è in gravissime condizioni Un canoista di circa 14 anni è rimasto incastrato sott'acqua nel fiume Entella, all'altezza del ponte Maddalena, a Chiavari, in provincia di Genova. Il giovane era insieme ad ...Quasi un'ora di lavoro per i sommozzatori intervenuti sul luogo: la canoa si era spezzata dopo essersi capovolta ...