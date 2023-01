Cani trattati meglio di mia madre Dove sono finite le ceneri della signora?

Repubblica Roma

Giuseppe Scarpa per 'la Repubblica - ed. Roma' L URNA CINERARIA SCAMBIATA A ROMA 'I mieimeglio di mia madre. Rispetto per le persone, rispetto per la morte. Tutto questo è mancato al cimitero di Prima Porta'. Ennio ..."I mieimeglio di mia madre. Rispetto per le persone, rispetto per la morte. Tutto questo è mancato al cimitero di Prima Porta". Ennio De Bartolomei è polemico, giustamente. La madre Fiorella ... Scambio di salme, la rabbia del figlio: "I miei cani trattati meglio di mia madre, non perdonerò mai quelli d… La denuncia di alcune volontarie della locale Lega Anti-vivisezione, che hanno trovato i due animali ancora legati tra loro. Una delle due cagnoline era già deceduta, l'altra aveva lesioni su tutto il ...