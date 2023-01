Campionato Invernale d’altura Città di Bari | aperte le iscrizioni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C’è tempo fino al 22 gennaio per iscriversi alla XXIII edizione delVeladiorganizzata con la collaborazione di tutti e sei i circoli nautici del capoluogo (CCon Sporting Club, Circolo della Vela, Lega Navale Italiana – sez., Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nauticoe Cus) con il patrocinio del Comune di– assessorato allo Sport.di, cinque giornate di regate: il via il 29 gennaio Cinque le giornate di regata in programma, compresa una giornata per eventuale recupero. Si parte il 29 gennaio. Si torna in acqua per il secondo ...

