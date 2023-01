Campbell | «Abraham è una buona opzione per l’Arsenal»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Kevin, ex attaccante del, ha parlato dell’attaccante della Roma, Tammy. Le sue dichiarazioni Kevin, ex attaccante del, ha parlato a Sky Sports. PAROLE – «I Gunners hanno bisogno di un altro attaccante. Si dice che siano interessati ade credo che sia una. Con lui avrebbero un bel mix e potrebbero schierare diversi calciatori nel corso della stagione visto che ci sono molte partite da giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Kevin, ex attaccante dell'Arsenal, ha parlato dell'attaccante della Roma, Tammy. Le sue dichiarazioni Kevin, ex attaccante dell'Arsenal, ha parlato a Sky Sports. PAROLE - "I Gunners hanno bisogno di un altro attaccante. Si dice che siano interessati ade ...Si dice che siano interessati ade credo che sia una buona opzione" . Questo il primo messaggio diche ha poi concluso: " Con lui avrebbero un bel mix e potrebbero schierare diversi ...Le parole dell'ex attaccante dei Gunners: "Con lui avrebbero un bel mix e potrebbero schierare diversi calciatori nel corso della stagione" ...L’attaccante inglese, ex giocatore dei Gunners, si esprime sulla punta giallorossa Durante il corso della giornata Kevin Campbell, ex attaccante dell’Arsenal, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports ...