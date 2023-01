Callipo spegne 110 candeline e guarda con cauto ottimismo al 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Labitalia) - Il 14 gennaio 1913, nella cittadina di Pizzo di Calabria (VV), rinomata per l'antica tradizione delle tonnare, veniva fondata la Giacinto. Cinque generazioni e 110 anni dopo l'azienda, rimasta sempre saldamente in mano alla famiglia, taglia questo importante traguardo, tracciando la rotta futura perre conal nuovo anno. “110non sono un punto di arrivo, ma una nuova ripartenza dopo le acque turbolente in cui abbiamo navigato lo scorso anno a causa della crisi economica scaturita dai rincari energetici che hanno colpito imprese e famiglie. Siamo però fiduciosi per il futuro perché ogni nostra azione e decisione è sempre stata ben ponderata per garantire continuità, sviluppo e solidità aziendale. Abbiamo una ...

DM - Distribuzione Moderna

... evidenziano ulteriormente questa esigenza: non basta fare impresa in modo "sano", bisogna essere in grado di generare trasformazioni per le generazioni future ", dichiara Giacinto, che, ...' 110 candeline Un compleanno che arriva in un momento storico delicato ma che vuole essere anche un momento di riflessione: Callipo “spegne” 110 candeline La storica azienda calabrese festeggia il 14 gennaio, 110 anni dalla fondazione: dopo un anno difficoltoso per le imprese italiane si guarda con cauto ottimismo al 2023 ...La storica azienda calabrese festeggia domani, 14 gennaio, 110 anni dalla fondazione: dopo un anno difficoltoso per le imprese italiane si guarda con cauto ottimismo al 2023 ...