Calendario Serie A basket 2023 | orari partite 14-15 gennaio | programma | tv | streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ultimi verdetti per arrivare alle Final Eight di Coppa Italia: inA, tra il 14 e il 15, si chiude il girone d’andata. Otto, come otto sono i posti per l’evento che si giocherà a Torino nel prossimo febbraio. Ancora tutto in bilico, dai primi tre posti fino al caos dei restanti cinque. L’Olimpia Milano è padrona del proprio destino: una sua vittoria contro Tortona nello scontro diretto significherebbe primato a fine girone d’andata. In caso di sconfitta meneghina, invece, la Virtus Bologna diventa prima se vince con Venezia, ma se i bianconeri perdono allora è la Bertram a potersi fregiare della posizione di testa invernale. Del gruppo a quota 12 si possono qualificare Scafati e Brindisi, ma non Sassari; particolarmente interessante la lotta per il quarto posto che vede contemporaneamente impegnate Trento, Pesaro, ...