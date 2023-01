Calendario Coppa del Mondo Rabat 2023 tiro a volo | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Torna lo spettacolo del: ecco ildelladeldi. Il massimo circuito mondiale fa tappa in Marocco, dove dal 13 al 23 gennaio andranno in scena le gare individuali e a squadre di Skeet e Trap. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista: azzurre e azzurri sono pronti a scendere in pedana per conquistare piazzamenti importanti ed iniziare al meglio il. La tappa non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Scopriamo dunque ildelle gare delladeldi. PARIGI ...