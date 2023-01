Calendario biathlon oggi | orario staffetta uomini 13 gennaio | programma | tv | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Altro giorno e altra gara a Ruhpolding nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Dopo l’individuale femminile di ieri, in cui è arrivata la magnifica vittoria dell’azzurra Lisa Vittozzi, si disputeràsulle nevi tedesche lamaschile. Si partirà alle ore 14:25 e lo spettacolo di certo non mancherà. La grandissima favorita per la prova odierna sarà la Norvegia. Sturla Holm Læegreid, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Boe formano infatti un quartetto davvero spaventoso e soltanto un qualcosa di incredibile potrebbe togliere loro la vittoria. Per il secondo e terzo gradino del podio sembra invece poter esserci lotta a tre tra Germania, Francia e Svezia, mentre l’Italia di Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel (reduce dal quinto posto dell’individuale di ...