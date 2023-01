Calendario Australian Open 2023 | orari 16 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Già rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata degli: parte dal 16ildel primo Slam dell’anno, ed è già un lunedì con parecchio da vivere dalle parti di Melbourne. L’Italia schiera subito quattro dei 12 rappresentanti, con gli altri 8 inmartedì. Si tratta del giorno di debutto di Rafael Nadal: il vincitore del 2022 dovrà subito vedersela con il britannico Jack Draper, ostacolo tra i meno graditi guardando a quelli possibili come debutto. Inanche il greco Stefanos Tsitsipas e il finalista di un anno fa, il russo Daniil Medvedev. Subito inJannik Sinner, opposto al britannico Kyle Edmund. Più in là nella giornata i debutti dei due Lorenzo, Sonego contro il portoghese Nuno Borges e ...

