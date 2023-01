Calciomercato Serie A LIVE | Skriniar rinnovo spinoso | retroscena Milinkovic-Juve | Nico Gonzalez via da Firenze?

(Di venerdì 13 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e irelativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. VENERDI’ 13 GENNAIO Lazio, per l’estate offerto Gagliardini (CLICCA QUI) Roma, ceduto Villar al Getafe (CLICCA QUI) Torino, presto i rinnovi per Bayeye e Adopo (CLICCA QUI) Fiorentina,potrebbe essere il sacrificato? (CLICCA QUI)ntus, trovato l’accordo conSavic ma… (CLICCA QUI) Lazio, Pellegrini sempre ...

La Lazio Siamo Noi

Ma Di Canio, ora opinionista 'Sky Sport', intervistato da 'Il Mattino', rincara la dose: 'Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo inA perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno ...Emanuele Trofo ha militato in varie squadre dellaD tra le quali: Nardò, Ercolanese, Cittanovese, Frattese, Aversa, Siracusa, Sambenedettese, Akragas, Licata, Castrovvilari e Salsomaggiore. ... Calciomercato Serie A, gli acquisti già ufficiali: nuovo innesto per lo Spezia Per il Cosenza nessuna novità sui riforzi promessi dal DS mentre la rosa si assottiglia. E si avvicina la gara di domenica contro il Benevento ...In occasione della partita di calcio Rimini Football Club vs Virtus Entella, valevole per il campionato nazionale Lega Pro di serie C che si svolgerà nella giornata del 14 gennaio, con inizio alle ore ...