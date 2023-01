Calciomercato Serie A LIVE | la Sampdoria ufficializza Turk | Barone blinda Amrabat e Nico Gonzalez?

Fischio d'inizio alle 20.45 , su.com la diretta di Napoli - Juventus . Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo ...Stasera, quindi, si fa la storia dellaA e uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è riuscito a suon di prestazioni a conquistarsi la stima totale ...«Non solo non recuperiamo gli infortunati ma perdiamo qualche pedina per squalifica». Sarà una Turris incerottata anche a Taranto, come confermato a margine della seduta ...Emanuel Vignato continua ad essere in qualche modo un problema per il mercato del Bologna. L’italo brasiliano è in uscita, perché in questa fase della sua esperienza con il Bologna e del progetto che ...