Calciomercato Serie A LIVE | Bennacer rinnova | il Bayern cerca un portiere | ufficiale Zurkowski

(Di venerdì 13 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI’ 12 GENNAIO, ecco il rinnovo con il Milan (CLICCA QUI) Spezia, c’è un nome per il dopo Kiwior (CLICCA QUI), alla ridi un(CLICCA QUI)Spezia,l’arrivo di(CLICCA QUI)Roma, non si molla Smalling: ecco la nuova offerta per il rinnovo (CLICCA ...

Sky Sport

... Udinese - Bologna (Dazn) Ore 18: Atalanta - Salernitana (Dazn) Ore 20.45: Roma - Fiorentina (Dazn) Lunedì 16 gennaio Ore 20.45: Empoli - Sampdoria (Dazn e Sky) Tutta laA TIM è solo su DAZN ...Commenta per primo Un altro esterno è pronto a lasciare il Venezia nei prossimi giorni. Si tratta di Maximilian Ullmann , classe '96 che ha trovato poco spazio - appena 5 presenze - inB quest'anno. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, l'austriaco è nel mirino del Magdeburg , club che milita in ZweiteLiga, che lo preleverebbe in prestito. Calciomercato Serie B 2023, gli acquisti ufficiali Uno specchietto utile per tutti i lettori di TuttoC.com. Durante questa finestra invernale di calciomercato, iniziata il 2 gennaio e che terminerà il 31 ...L'allenatore portoghese in conferenza se la prende con la formula del torneo: "Se avessi avuto una squadra "piccola" avrei messo tutti ragazzini per uscire" ...