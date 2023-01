Calciomercato Roma | operazione definita | c’è l’ufficialità

Leggi su serieanews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lapassa il turno in Coppa Italia, ritrova un ottimo Dybala, e riesce finalmente anche a piazzare sul mercato un esubero di lungo corso. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e un Dybala ritrovato in grande forma, arriva un’altra buona notizia per la. Stavolta non dal campo ma dal, dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.