Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | ecco l’auspicio del club rossonero

Milan News

NICO GONZALEZ COME VLAHOVIC - Benchè, vista l'eliminazione delda parte del Torino, si potesse ipotizzare che il passaggio del turno in Coppa potesse far tornare il sorriso ai tifosi viola al ...Siro contro il. C'è sempre un però di troppo quando vedo giocare la mia Fiorentina. Quando ero più giovane, uscendo dalla Fiesole, avevo solo e soltanto in testa il risultato. Il modo in cui ... Milan, Adli in panchina anche in Coppa. Ora può anche partire Milan, il problema infortuni ha flagellato la squadra. Una sotuazione che perdura ormai da parecchio tempo. Vediamo come i rossoneri starebbero ponendo rimedio.La Juventus continua a "corteggiare" Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo classe 1995 in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione. Come riportato ...