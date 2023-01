Calciomercato Milan – Brahim Díaz | questa l’offerta per il Real Madrid

Milan News

Sabato 14 alle 18:00 ildeve rialzarsi dopo la rimonta incassata contro la Roma e l'eliminazione dalla Coppa Italia. I rossoneri hanno perso un po' di solidità e la vogliono ritrovare in casa ...Poi c'è Kudus, ghanese che ha attirato parecchie attenzioni compresa quella del, Goncalo Ramos, Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Yunus Musah. Però c'è ... Milan, Adli in panchina anche in Coppa. Ora può anche partire Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan su Napoli-Juventus ha detto: "Ciascuno ha il suo calcio ideale. Spalletti e Allegri sono agli antipodi. Come le loro opinioni ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida tra il "suo" Milan e il Lecce allenato da Marco Baroni.