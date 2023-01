Calciomercato Lazio | il centrocampista può arrivare dall’Inter

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lasta vivendo una stagione di alti e bassi, caratterizzata da belle prestazioni a partite anomale come quella di Lecce, in cui i biancocelesti sono usciti sconfitti dallo stadio Via del Mare. Con l’inizio della sessione di mercato, è logico aspettarsi dalla squadra di Maurizio Sarri dei nuovi innesti, specialmente per quel che riguarda il vice Immobile e il centrocampo, il reparto più carente per quel che riguarda le alternative. Per l’allenatore toscano le certezze a centrocampo hanno il nome di Vecino, Cataldi e Basic. Non è per niente scontata la permanenza di Luis Alberto e di Milinkovic Savic, così come non è facile trovare giocatori in grado di sostituire due profili di così alto livello. Secondo il Corriere dello Sport, Igli Tare si starebbe muovendo su Susic,del Salisburgo paragonato proprio a Milinkovic. Questo non è ...