Calciomercato Juventus | Fagioli e Miretti verso l’addio? 2 motivi per cui se ne andranno

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Due dei migliori talenti della, rischiano di lasciare il club bianconero; andiamo a vedere i. La stagione della, fino a questo momento, si può considerare spezzata in due e non per la presenza del mondiale invernale. I primi mesi dei bianconeri sono stati tutto tranne che positivi: risultati negativi in campionato e l’eliminazione, dolorosissima, dalla Champions con la retrocessione in Europa League. La svolta è arrivata grazie alla vittoria nel derby contro il Torino. JuvedipendenzaDa quel momento otto successi consecutivi senza subire gol e la voglia di andare a riprendere il Napoli in vetta alla classifica; oltre alle questioni legate al campo, però, i bianconeri devono fare delle riflessioni a livello di mercato. La rosa, per quanto profonda, ha bisogno ...