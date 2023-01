Calcio | spettacolare 4-4 in amichevole tra Bayern Monaco e Salisburgo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)hanno dato vita ad un’emozionanteterminata con il punteggio di 4-4 presso il centro sportivo dei bavaresi. I ragazzi di Nagelsmann si sono portati avanti con Sané, prima di subire ben tre reti firmate Koita, Konate e Okafor. Poco male per i campioni di Germania, che hanno acciuffato il pari con Arijon Ibrahimovic e Coman, effettuando poi il sorpasso grazie a Tel. Partita finita? No, perché Okafor ha segnato la rete del definitivo 4-4. Difese da rivedere ma attacchi in gran forma per le due squadre, in attesa di riprendere i rispettivi campionati. SportFace.

Il tabellino di Napoli - Juventus 2 - 1 (live) vedi anche Al - Nassr, losalto di ... Allegri FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, le figurine Panini cambiano veste: ...2022 - 2023 Serie B Squadra Perugia Si riparte ed è subito scontro diretto. Il calendario ... avrà una posta in palio molto alta e per questo non si prevede: sarà determinante la ...Il norvegese Aleksander Kilde - 30 anni e successo n. 18 per il fidanzato della supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin - ha vinto in 1.47.84 il superG di cdm di Wengen. Alle sue spalle gli svizzeri Ste ...La Fifa ha comunicato i candidati per il riconoscimento destinato al gol più bello dell'anno solare appena concluso: tutti i dettagli ...