Calcio | la prima di Ranieri a Cagliari | voglio una vittoria

"Dobbiamo partire con il piede giusto. Anche con un 1 - 0, come quella volta, proprio contro il Como, quando Riva segnò il suo ultimo gol". Così Claudio Ranieri, alla vigilia di Cagliari - Como, che ......il proprio campionato con due stelle della statura dei due uomini che hanno dominato il... Paese 'rivale' dell'Arabia Saudita, quindi bisognerebbe vedere se sono disposti a far partire Leo...Un pareggio contro la Roma e una sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Per la prima volta da un anno a questa parte, il Milan di Pioli deve fare i conti ...NOTARESCO – Il presidente del club rossoblù, Luigi Di Battista, comunica l’ingaggio del terzino classe 2004 Francesco Colazzilli, che ha disputato la prima parte di stagione con la ...