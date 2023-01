Calcio | il Napoli schianta 5-1 la Juventus al Maradona ed é sempre più in fuga

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilrespinge il tentativo di rimonta della(reduce da otto affermazioni di seguito senza subire gol) in classifica con una prestazione superlativa, vincendo lo scontro diretto per 5-1 ale volandopiù inal comando della Serie A 2022-2023. I padroni di casa partenopei hanno dominato in lungo e in largo, mettendo in mostra un gioco spumeggiante e dimostrando una netta superiorità. Grazie a questo successo, i campani si portano a +10 sulla coppia inseguitrice in campionato formata dai bianconeri e dal Milan, che domani potrà accorciare le distanze in trasferta a Lecce. Nel prossimo turno, ilsarà di scena a Salerno ed in caso di vittoria chiuderà il girone d’andata a quota 50 punti, per un’incredibile proiezione di 100 punti a fine ...