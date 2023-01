Calcio | Criscito | ' Genoa è la mia vita | voglio riportarlo in A'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "È vero, ho accettato di tornare con il minimo sindacale, non so neanche quanto sia perché non ho ancora preso il mio primo stipendio". Genova vuol direper Mimmo. Tornato in rossoblù ...

che il Dio del calcio mi abbia dato una grande possibilità, quella di chiudere un cerchio bellissimo, una carriera bellissima". Già perché questi saranno gli ultimi mesi della carriera di Criscito. Dopo l'esperienza in Canada con la maglia del Toronto, Domenico Criscito è tornato al Genoa e contro la Roma in Coppa Italia ha esordito nuovamente in maglia rossoblù. "Con il Genoa non poteva finire ...