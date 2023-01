Calciatori Panini | grafica moderna e più facile da completare | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Tra gli ospiti presenti alla presentazione del nuovo album2022 - 2023' presso la Lega della Serie A c'era anche Ciro Ferrara . L'ex difensore azzurro ha indossato sia la casacca del Napoli che quella della Juventus . Un doppio ex perfetto ...La nuovo collezione2022 - 2023' si avvicina ai giovani, ai ragazzi. Una collezione alleggerita perché 'la gioia di completare l'album è unica', come ha spiegato il nuovo direttore mercato Italia ... Calciatori Panini, tutte le novità: grafica moderna, più facile da completare A Milano, nella sede della Lega Serie A, è stato presentato il nuovo album di figurine Panini Calciatori 2022-2023. Giunto all'edizione numero 62, il nuovo album dedicato al ...Nel video le interviste a: -Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia -Ciro Ferrara, Ex calciatore e Ambassador Lega Serie A E’ un’altra eccellenza del territorio modenese, la Panini, celebre casa ed ...