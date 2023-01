Calciatore diventato prete | l’incredibile storia | “Tutto si è capovolto”

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ecco ladi Phil Mulryne, ex centrocampista nordirlandese che ha dato una svolta alla sua vita in modo inaspettato Phil Mulryne ha raccontato la sua particolare: era un giocatore del Manchester United oggi è un. Si tratta dell’ex giocatore che ha fatto parte della nazionale dell’Irlanda del Nord oltre che nella squadra calcistica inglese della Premier League. È come se l’exnordirlandese, oggi 45enne, abbia vissuto due vite distinte e separate: una sul campo da calcio e l’altra nell’Ordine dei frati predicatori. Dopo il ritiro dal calcio, avvenuto nell’anno 2008, Phil Mulryne ha deciso di diventare un religioso. Ecco tutta ladell’exdopo aver appeso al chiodo le scarpette. La ...