Calaiò | Questo campionato può perderlo solo il Napoli | non vedo altre squadre che giocano meglio

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A RadioCentrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", ha parlato Emanuele, ex attaccante del, di seguito le sue dichiarazioni: "Nel calcio, oltre alla bravura ci vuole tanta fortuna. Nel pieno della maturità, a 28 anni a Siena mi sono rotto il perone e mi sono fermato per 5 mesi. Io titolare in Nazionale di oggi? Vedendo la Nazionale degli ultimi anni, sarebbe più facile perché c’è poco in circolazione, ma sono contentissimo della carriera che ho fatto e mi godoche sta giocando bene. Io e Nicola Mora, mio cognato, abbiamo formato la Nazionale del Regno delle Due Sicilie come ex calciatori con tanti palermitani, campani e tante personalità del Sud con cui facciamo partite di beneficenza. Gol mio o di Pià a Brescia? Pià esultò perché disse di averla sfiorata e ...