Cala l' incidenza dei casi Covid | Rt in aumento

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – In calo l'settimanale a livello nazionale dei: 143 ogni 100.000 abitanti (06/01/2022 -12/01/2023) rispetto a 231 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 21 dicembre 2022-03 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,77-1,11), inrispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul-19. L'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica. In calo l'settimanale a livello nazionale: 143 ogni 100.000 abitanti (6-12 gennaio 2023) rispetto 231 ogni 100.000 ...

