Cake Star Modica | vince Pasticceria Fede gallery e streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata a, patria del cioccolato, è stata vinta dallae Gelateria, gestita da Giorgio, unacon un bancone di ben 30 metri, che offre dolci tradizionali, gelati gustosi e delle impanatigliene davvero speciali. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Sicilia. Qui lae Gelateriadi Giorgio, laCaffè Adamo di Antonio Adamo e laCafè Infante di Francesca Infante si sono sfidati per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro. ...

La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata a Modica, patria del cioccolato, è stata vinta dalla Pasticceria e Gelateria Fede, gestita da Giorgio Fede, una pasticceria c ...Questa sera alle 21.20 su Real time canale 31, andrà in onda la puntata di Cake star in cui si sfideranno tre pasticcerie modicane. Il famoso programma fa tappa nella città del cioccolato dove vedrà s ...