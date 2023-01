EuropaToday

In questa ottica surreale, su Vitalij (che nel 1938 è direttore della scuola per alpinismo di Adyl - Su)un'ancora più surreale: "avere ostacolato l'alpinismo di massa per riservarne la ...Il difensore di Maruccio, l'avvocato Maria Raffaella Talotta, ha spiegato: 'Siamo soddisfatti per la assoluzione dall'di riciclaggio. Riguardo la fattispecie di peculato valuteremo, insieme ... Cade l'accusa di sedizione contro il leader indipendentista catalano Puigdemont Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, composto dal Presidente Dottor Antonino Francesco Genovese, ha escluso per Trimboli Natale difeso dall’avvocato Giuseppe Zangari e ai fratelli Ursino Gabri ...I difensori, oltre ad aver rappresentato l’estraneità degli assistiti a tutti i fatti contestati, hanno anche chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare per l’ estorsione aggravata da ...