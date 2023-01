(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo impegno della settimana per il C.N.che affronta, nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1, la Rari Nantes. La gara sarà disputata alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 15,00. Dopo la sconfitta con il Recco di giovedì, la formazione rossoverde è attesa da un altro durissimo impegno contro la squadra ligure, protagonista in Italia ed in Europa. Il, quinto in classifica insieme al Palermo a 21 punti, è reduce dalla sconfitta interna con l’Ortigia arrivata prima della sosta del Campionato. La squadra di Mister Angelini è inoltre qualificata ai quarti di finale di EuroCup, seconda competizione europea. Arbitreranno l’incontro Alessandro Severo e Andrea Zedda, Delegato Fin sarà Massimo Gomes.– “Dopo la gara ...

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

... in programma per il 24 febbraio, sono le seguenti: Ore 15.00 - Pro Recco - Telimar - diretta Waterpolo Channel Ore 17.00 - Ortigia 1928 -- diretta Waterpolo Channel Ore 19.00 - RN-...Si parte il 29 gennaio, sarà la Pro Recco contro Salerno, oltre a- Brescia. Per vedere in acqua la Rari Nantesbisognerà invece attendere sabato 5 febbraio: alla 'Zanelli' arriverà ... C.N.Posillipo-R.N.Savona Brancaccio: "Partita durissima, vogliamo fare bene" - Napoli Village - Secondo impegno della settimana per il C.N.Posillipo che affronta, nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1, la Rari Nantes Savona. La gara sarà disputata alla Piscina ...NAPOLI – Secondo impegno della settimana per il C.N.Posillipo che affronta, nella gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1, la Rari Nantes Savona. La gara sarà disputata alla ...