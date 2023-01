' Buffo e divertente' ' Ti nascondi con la barba finta' | sfida di battute Allegri - Spalletti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Napoli in vetta con 44 punti, Juve con 37 ma in forte rimonta. Admancano soltanto 7 punti , se vincerà a Napoli andrà a - 4: un traguardo insperato fino a qualche settimana fa. "Due mesi fa ...

100x100 Napoli

1 /57 Previous Spalletti: "Allegri è il più bravo di tutti perché lo dice il palmares" " Ioe più bravo Non lo so , sicuramente è Allegri il più bravo di tutti, perché lo dice il ...Qui Juve, Allegri: "Non è decisiva, ma per loro è molto importante" "Ho grande stima di Spalletti, è talmenteche ogni tanto litighiamo, come l'anno scorso " le parole di Allegri -... Marchetti: “Non so se Spalletti sia un uomo “buffo e divertente ... Il big match della 18esima giornata coincide con l’anticipo del venerdì. Il Napoli comanda con 44 punti e la Juventus insegue a 37 (a pari merito con il Milan). Fischio di inizio alle 20.45 ...Massimiliano Allegri ha definito Luciano Spalletti "buffo, divertente e bravo" nella sua conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus.