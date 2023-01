Brusciano | lite in famiglia per il nome del figlio | incendiato furgone della suocera

Ma dinanzi alle resistenze della suocera - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - l'uomo, un 22enne di(Napoli) ha avvisato la donna che non ammetteva interferenze, minacciando di ...Ma dinanzi alle resistenze della suocera - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - l'uomo, un 22enne di(Napoli) ha avvisato la donna che non ammetteva interferenze, minacciando di ...Quella che in dialetto napoletano si chiama “supponta” – e nella tradizione tratteggia la voglia di tramandare un nome per mantenere viva la memoria dei genitori – ha scatenato una lite finita con due ...Il giovane di Brusciano (Napoli) voleva che il piccolo prendesse il nome di suo padre, ma le due donne non erano d'accordo. E per questo avrebbe incendiato il mezzo ...