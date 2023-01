Brighton | De Zerbi non convoca Trossard | «Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il 100%»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in merito alla mancatazione diRoberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «cheilper la squadra. Ha lasciato la sessione senza dirmi nulla. E non va bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in merito alla mancata convocazione di Trossard Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "...- Duro e deciso il commento di Roberto De, manager del& Hove Albion , in merito all'atteggiamento del suo centrocampista, il belga Leandro Trossard . Queste le parole dell'ex tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro ...Calciomercato Juventus, il dopo Di Maria arriva dal Brighton di Roberto De Zerbi: il tecnico manda via uno dei calciatori migliori ...BRIGHTON - Duro e deciso il commento di Roberto De Zerbi, manager del Brighton & Hove Albion, in merito all'atteggiamento del suo centrocampista, il belga Leandro Trossard. Queste le parole dell'ex te ...