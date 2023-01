Brevi dal mondo | Perù | Brasile | Stati uniti

(Di venerdì 13 gennaio 2023), Boularte e tre ministri indagati per «genocidio» La procura generale delha aperto indagini preliminari nei confronti della presidente, Dina Boluarte, e di altri tre ministri per «genocidio, L'articolo proviene da il manifesto.

Finanza Repubblica

... l'elemento fantascientifico mi è servito come pretesto per inserire tecnologie e progressi... notizie, veloci, istantanee che ci passano davanti e di cui ci scordiamo dopo un secondo. Niente ...Ma soprattutto nei tempi, con il primo step nel 2030, previsti dalla proposta di direttiva ... La votazione in Commissione ambiente del Parlamento europeo è stata fatta slittare24 gennaio al ... Affitti brevi, dal 2021 al 2022 le richieste di soggiorni di medio-lungo ... L’attaccante Mauro Semprini, classe ’98, è stato ceduto a titolo definitivo al Taranto, nel girone C di Lega Pro: lo comunica la stessa società rossonera in una nota con la quale augura al giocatore l ...Fuori dal Franchi, prima di Fiorentina-Sampdoria, il presidente viola Rocco Commisso ha rilasciato brevi dichiarazioni ai microfoni di Italia 7: Nico Gonzalez "Gioca per la ...