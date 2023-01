Break Point | la recensione della serie su Netflix

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La, 2023. Creato da: James Gay-Rees e Paul Martin Cast: Matteo Berrettini, Rafa Nadal. Genere: documentario, sportivo. Durata: 50 minuti ca./5 episodi.Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Il tennis visto dal punto di vista sportivo, ma anche umano: le gare, i tornei più importanti, ma anche i legami personali. Con i grandi campioni e i talenti emergenti. “Il tennis è così. In dieci secondi può cambiare tutto. L’energia cambia”. È una delle frasi chiave di, ladedicata al mondo del tennis, disponibile in streaming dal 13 gennaio con i primi 5 episodi (la seconda partearriverà a giugno). Nelladi ...

Ad arrivare per prime al match(24 - 20) è comunque la squadra di Elena Furiesi, ma, forse ... Il calo al tie -a questo punto è inspiegabile. Sono 4 gli errori al servizio, 3 quelli in ...... è andato sotto 2 - 0 ma si è immediatamente ripreso operando ildecisivo nel settimo game per poi chiudere, dopo aver mancato il primo matchsul 5 - 3, sul 6 - 4 dopo un'ora e 38 minuti ... Break Point: Netflix racconta i nuovi campioni del tennis Break Point, il documentario sportivo con protagonisti i vertici del tennis mondiale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 gennaio 2023.Il 13 gennaio esce su Netflix la docu-serie Break Point, che segue alcuni tra i giovani campioni del tennis internazionale. Tra loro anche Matteo Berrettini.