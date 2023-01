Brasile | in casa dell’ex ministro della Giustizia di Bolsonaro la bozza del “piano” per ribaltare la vittoria di Lula

Sky Tg24

Indopo il mancato golpe dei bolsonaristi, nelladell'ex ministro della Giustizia delAnderson Torres la polizia avrebbe trovato un piano elaborato dall'ex presidente Bolsonaro per ribaltare il risultato delle elezioni del 2022 vinte da ...Un ragazzo di 27 anni originario delè stato trovato senza vita a Milano con un sacchetto in testa , adi un pensionato col quale avrebbe avuto una relazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due avrebbero ... Media Brasile: in casa ex ministro Torres piano Bolsonaro per rovesciare Lula Il documento ritrovato nella casa dell'ex ministro della Giustizia Torres. L'ex Presidente sotto accusa anche per aver sperso 5,3 milioni di dollari con carta di credito del governo ...Nella casa dell’ex ministro della Giustizia del Brasile Anderson Torres la polizia federale ha trovato un piano elaborato dall’ex presidente Jair Bolsonaro per ribaltare Lula ...