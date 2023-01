(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sfruttano la calca per derubare ignari pendolari o turisti. Agiscono spesso in coppia avvalendosi talvolta di ulteriori complici posizionati in punti strategici per “segnalare” le potenziali vittime. Oppure per dare l’allarme in caso di presenza delle forze dell’ordine. Torniamo a parlare del fenomeno deipolitana die in generale a bordo dei mezzi pubblici della Capitale:ore, a questo proposito, sono state quattro le persone fermate e arrestate dai Carabinieri (tutte) perché sorprese a ‘ripulire’ i passeggeri.ore aIl primo episodio è stato registrato presso la fermata della ...

Borseggi nella metro a Roma, nomadi 'scatenati': 4 arresti nelle ultime ore Sfruttano la calca per derubare ignari pendolari o turisti. Agiscono spesso in coppia avvalendosi talvolta di ulteriori complici posizionati in punti strategici per "segnalare" le potenziali vittime.