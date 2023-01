Borse | dalle banche Usa nuovo allarme recessione Milano chiude a +0 | 19%

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I risultati di Jp Morgan, Bank of America e Citigroup sono stati nel complesso positivi ma preoccupa l'andamento dell'economia per il 2023. Forti vendite sul comparto auto a livello mondiale, Stellantis in coda al Ftse Mib

