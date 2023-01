Borsa Milano oggi | Piazza Affari resiste

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Chiusura di settimana positiva per le Borse europee, che chiudono tutte in lieve rialzo. Nel Vecchio Continente la Germania di Olaf Scholz ha aperto a un nuovo fondo comunitario contro l’inflazione, per rispondere al piano Ira degli Stati Uniti, che può portare a uno svantaggio competitivo con le aziende europee. Bruxelles, intanto, continua a premere sul governo Meloni per approvare la riforma del Mes, con l’Italia e la Croazia che sono gli unici Paesi Ue che ancora non hanno dato il loro via libera. Intanto la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen fa notare che i prezzi del gas sono ai minimi dall’inizio della guerra in Ucraina. Dall’inizio del 2023 il valore del metano al Ttf di Amsterdam è stabilmente sotto gli 80 euro al megawattora eè a quota 65. Ail Ftse Mib sale dello 0,19% e chiude a 25.783,48. ...