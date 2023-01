Borsa | Milano chiude in rialzo +0 | 19% | sprint Bper e Banco

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Piazza Affari ha chiuso inl'ultima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,19% a 25.783 punti, tra scambi in calo per 1,97 miliardi di euro di controvalore contro gli ...

Si sono inoltre messe in evidenza le Moncler (+2,7%), complici i numeri incoraggianti sull'affluenza a Pitti Uomo oggi al termine. Manifestazione che passa la staffetta allaFashion Week maschile. In piu' Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo il target di prezzo a 59,5 euro, in considerazione del fatto che dal 9 gennaio la Cina ha sollevato l'obbligo di quarantena ...Nel 2015 il titolo venne collocato ina 6,7 euro. Oggi vale 0,015 euro il che vuol dire che ... ePrice aveva presentato al Tribunale diricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione ...(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,19% a ...Male il settore auto, Stellantis giu' del 3,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Le Borse europee hanno continuato a salire, ...