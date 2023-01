Borsa | Europa parte cauta | Francoforte +0 | 03%

Agenzia ANSA

Avvio all'insegna della cautela per le Borse europee. Francoforte apre quasi invariata (+0,03%), Parigi guadagna lo 0,2% mentre nelle prime battute della seduta Londra sale dello 0,27%. . 13 gennaio ...Mentre le Borse asiatiche, al netto di Tokyo, si portano sui massimi da giugno, ini future sono poco mossi, con i contratti sull'Eurostoxx 50 che segnano - 0,05% e quelli sul Ftse Mib a +0,17%... Borsa: Europa accelera dopo l'inflazione Usa, Milano +0,8% In fondo al listino c'è invece Stellantis (-1,5%) con Pirelli (-0,67%) e Stm (-0,63%). Al palo Tim (+0,16% a 0,25 euro) nell'incertezza sulle mosse del governo per il futuro del gruppo. (ANSA).Avvio all'insegna della cautela per le Borse europee. Francoforte apre quasi invariata (+0,03%), Parigi guadagna lo 0,2% mentre nelle prime battute della seduta Londra sale dello 0,27%. (ANSA). (ANSA) ...