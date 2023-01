BOOM! Soppressa la D’Amico | non c’era niente di nuovo!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilaria D'Amico E’ arrivata al capolinea l’avventura di Ilariasu Rai2. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la chiusura di Che C’è Di Nuovo. Il direttore Rai per l’informazione, Antonio Di Bella, avrebbe (finalmente) deciso di scrivere la parola “fine” per il talk show della seconda rete. Del resto, gli ascolti parlavano chiarissimo. Al momento si starebbe solo vagliando se lasciare a Ilariaun’ultima puntata il prossimo giovedì. Ieri la trasmissione prodotta da Fremantle si è fermata al 2.5% di share pregiandosi di avere in studiomeno che Wanna Marchi. “Quando la Rai è arrivata con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice” così la conduttrice commentava alla vigilia la sua nuova avventura catodica.

