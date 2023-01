Bonus in busta paga | a chi spetta uno stipendio più ricco nel 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – Sarà undie aumenti diper i dipendenti italiani. Uno di questi riguarda lo sgravio con cui viene ridotta la quota di contributi a carico del dipendente: del 2% sulle busted’importo lordo non superiore a 2.692 euro, persino del 3% per chi invece ne guadagna meno di 1.923 euro. A parità di lordo, quindi, lonetto risulterà più alto visto che i contributi versati dal dipendente si riducono: di massimo 57,69 euro nel caso dello sgravio del 3%, di 53,84 euro per quello del 2%. Altroin arrivo quest’anno è quello che spetterà a tutti i dipendenti pubblici, pari a un + 1,5% dellotabellare. Ad esempio, per chi guadagna 2.000 euroun aumento, lordo, di 30 euro al mese. ...

Rinnovato il Bonus Renzi: fino a 120 euro in più al mese in busta paga per i lavoratori dipendenti. Il trattamento integrativo è stato infatti confermato nella nuova Legge di Bilancio per il 2023. Li ...