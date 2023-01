Bonus benzina da 200 euro per i lavoratori | come richiederlo e quando arriva

(Di venerdì 13 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che rinnova ilper idipendenti anche per il periodo gennaio-marzo 2023. Ilè un contributo messo in campo dal governo per idel settore privato. L’articolo 2 del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilmessaggero.it

da 200 euro, ecco come funziona la misura e come richiedere il buono carburante 2023. Con il Decreto Trasparenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio, vengono riproposti i ...Il Consiglio dei ministri è intervenuto con alcune modifiche al decreto legge sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti. Come funziona questo sconto, a chi è rivolto e quali sono le modalità di ... Bonus benzina 200 euro, come funziona il voucher: spetta solo ai dipendenti privati (ma non a tutti) Bonus benzina esentasse per i dipendenti prorogato al 2023. Lo annuncia Palazzo Chigi: «Il Consiglio dei ministri è intervenuto per approvare alcune modifiche al ...Il Consiglio dei ministri ha modificato il decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti: il bonus benzina da 200 euro per i dipendenti è ...